Ещё три стобалльных результата ЕГЭ зафиксированы в Хабаровском крае

Как сообщили в министерстве образования и науки края, экзамены в резервные сроки проходили с 16 по 23 июня. Участие приняли более 1000 человек, большинство из них — выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЕГЭ в основные сроки или получили неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов — русскому языку или математике.