Ещё три стобалльных результата ЕГЭ зафиксированы в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стали известны результаты единого государственного экзамена, которые участники сдавали в резервные дни. Трое выпускников прошлых лет продемонстрировали отличные знания и получили максимальные 100 баллов по литературе, обществознанию и информатике, сообщает ИА AmurMedia.
Как сообщили в министерстве образования и науки края, экзамены в резервные сроки проходили с 16 по 23 июня. Участие приняли более 1000 человек, большинство из них — выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЕГЭ в основные сроки или получили неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов — русскому языку или математике.
Сейчас в Хабаровском крае 32 стобалльных результата. Из них 11 — по химии, шесть — по русскому языку, пять — по литературе, три — по математике, четыре — по обществознанию, два — по информатике, один — по истории. Выпускница школы № 16 г. Комсомольска-на-Амуре Полина Зацепина получила максимальные баллы по двум предметам — по русскому языку и химии.
Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, по поручению президента Российской Федерации 3 и 4 июля школьникам предоставлена возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету по их выбору. Предыдущий результат аннулируется. У тех, кто передумает и не явится на экзамен в дополнительные дни или не завершит выполнение экзаменационной работы по состоянию здоровья, прежний результат останется в силе.