Душа хочет попрощаться: может ли влетевшая в дом птица быть предвестником смерти

— Можно будет просто очистить пространство и сказать: «Чур меня, чур меня, беда, отведи ворота, улети подальше». Вы можете своими словами сказать о том, что вы эту беду от своей семьи, от своей судьбы пытаетесь как-то изгнать. Но тут не обязательно должен быть какой-то конкретный заговор. Это может быть ваш внутренний отклик, эмоциональный момент, когда вы сами говорите, что отпускаете ситуацию и эту беду на все четыре стороны, — объяснила Миронова.