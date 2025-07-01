Душа хочет попрощаться: может ли влетевшая в дом птица быть предвестником смерти

Ситуация, когда в окно влетает ласточка, вызывает множество переживаний и тревог, особенно в контексте народных примет. В различных культурах и традициях этот момент воспринимается по-разному, и многие считают, что такая неблагоприятная встреча символизирует скорую смерть или серьезные неприятности. Но действительно ли это так и как можно справиться с этим предзнаменованием, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.
Если в окно влетели голубь или ласточка.
Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, что, согласно поверьям, влетевшая в окно ласточка — предзнаменование неминуемой смерти близкого человека или знакомого.
— Птицы — это символ души человека. Душа как будто бы просится зайти к вам в дом попрощаться. Есть такое поверье, причем это не обязательно только ласточка, может залететь и голубь. Если в семье есть пожилой человек, то птица в доме может стать вестником его скорой серьезной болезни, — сказала она.
По ее словам, есть способы, которые помогают предотвратить эти беды. Птицу нужно покормить и отогнать от дома. Если у вас есть засушенные зверобой, мята или шалфей — можно поджечь их и окурить помещение. Считается, что дым этих трав очищает пространство.
— Можно будет просто очистить пространство и сказать: «Чур меня, чур меня, беда, отведи ворота, улети подальше». Вы можете своими словами сказать о том, что вы эту беду от своей семьи, от своей судьбы пытаетесь как-то изгнать. Но тут не обязательно должен быть какой-то конкретный заговор. Это может быть ваш внутренний отклик, эмоциональный момент, когда вы сами говорите, что отпускаете ситуацию и эту беду на все четыре стороны, — объяснила Миронова.
О чем предупреждают другие птицы.
А вот по словам нумеролога, эксперта по славянской магии Евгении Беловой, визиты ласточек в дома — это всегда благоприятная примета. А если же ласточки устроили гнездо у входной двери, то владелец дома может рассчитывать на долгую, счастливую, богатую жизнь всей семьи.
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— Ласточка несет на своих крыльях благие вести, раздвоенным хвостом как бы разгоняет сгустившиеся над человеком тучи, милым щебетанием очищает душу. Наверное, только аист может поспорить с ласточкой на тему того, кого из них больше любит русский народ, — рассказала она.
Эксперт отметила, что с прочими птицами связаны не столь однозначно положительные приметы.
— Например, сова, которая ухает на дереве рядом с домом, предвещает приток денег, но влетевшая в окно сова говорит о приходе скорых негативных новостей. Ударившийся об окно воробей предупреждает о болезнях. Грачи и вороны, поселившиеся у дома, могут говорить о ссорах в семье. Необходимо помнить, что сами по себе птицы не приносят позитив или негатив, они лишь предупреждают о возможных событиях. А если человек предупрежден — значит, вооружен, ведь предупреждение не равно программированию будущего, — считает Белова.
По ее мнению, не стоит бояться ударившегося об окно воробья, он и так, бедняга, пострадал, а нужно пойти к врачу и пройти обследование, чтобы исключить или предупредить проблемы со здоровьем.
— Также не стоит прогонять грачей со всех окрестных деревьев, лучше подумайте, как наладить отношения между родными. Любое предсказание — не приговор, а подсказка к действиям, — заключила собеседница «ВМ».
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