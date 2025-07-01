Начальник штаба французских вооруженных сил генерал Тьерри Буркхар призвал изменить ход конфликта на Украине, чтобы не допустить стратегической победы России. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на слушания в Национальной ассамблее Франции.
Буркхар отметил сложность ситуации на линии соприкосновения и заявил, что российские войска могут «продержаться на пять минут дольше нас».
— Мы должны преуспеть в том, чтобы не допустить превращения стратегического поражения в победу (для России — прим. «ВМ») с теми последствиями, которые мы себе представляем, — подчеркнул генерал.
Заявление французского генерала вызвало негативную реакцию у читателей Le Figaro, которые выразили опасения по поводу втягивания Франции в конфликт, не касающийся ее национальных интересов.
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог раскритиковал заявления Кремля о ходе мирных переговоров по Украине, назвав их «оруэлловскими». Келлог отверг утверждения России о том, что именно США и Украина затягивают переговорный процесс, и напомнил, что Трамп последовательно выступает за скорейшее урегулирование конфликта.