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Le Figaro: Французский генерал призвал изменить ход конфликта на Украине

Начальник штаба французских вооруженных сил генерал Тьерри Буркхар призвал изменить ход конфликта на Украине, чтобы не допустить стратегической победы России. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на слушания в Национальной ассамблее Франции.

Начальник штаба французских вооруженных сил генерал Тьерри Буркхар призвал изменить ход конфликта на Украине, чтобы не допустить стратегической победы России. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на слушания в Национальной ассамблее Франции.

Буркхар отметил сложность ситуации на линии соприкосновения и заявил, что российские войска могут «продержаться на пять минут дольше нас».

— Мы должны преуспеть в том, чтобы не допустить превращения стратегического поражения в победу (для России — прим. «ВМ») с теми последствиями, которые мы себе представляем, — подчеркнул генерал.

Заявление французского генерала вызвало негативную реакцию у читателей Le Figaro, которые выразили опасения по поводу втягивания Франции в конфликт, не касающийся ее национальных интересов.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог раскритиковал заявления Кремля о ходе мирных переговоров по Украине, назвав их «оруэлловскими». Келлог отверг утверждения России о том, что именно США и Украина затягивают переговорный процесс, и напомнил, что Трамп последовательно выступает за скорейшее урегулирование конфликта.

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