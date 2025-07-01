В Хабаровском крае чиновница выделила «Дальневосточный гектар» себе самой

Выяснилось, что в феврале 2024 года сотрудница администрации посёлка Октябрьский подала заявление на получение участка по программе «Дальневосточный гектар», а затем сама его и одобрила. После этого чиновница заключила с муниципалитетом договор безвозмездного пользования участком площадью 1400 квадратных метров.