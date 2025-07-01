В Хабаровском крае чиновница выделила «Дальневосточный гектар» себе самой

В Ванинском районе Хабаровского края по решению суда в муниципальную собственность возвращён участок земли, который ранее был оформлен с нарушениями. Об этом сообщили в прокуратуре.
Выяснилось, что в феврале 2024 года сотрудница администрации посёлка Октябрьский подала заявление на получение участка по программе «Дальневосточный гектар», а затем сама его и одобрила. После этого чиновница заключила с муниципалитетом договор безвозмездного пользования участком площадью 1400 квадратных метров.
Несмотря на очевидный конфликт интересов, служащая не уведомила руководство о личной заинтересованности и не предприняла шагов по его урегулированию. По итогам прокурорской проверки чиновница привлечена к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Ванинский районный суд удовлетворил иск, договор расторгнут, а участок возвращён в собственность муниципалитета.