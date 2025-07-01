Ортопед назвал «золотые» правила, как поддерживать здоровье позвоночника

— Главная задача — чтобы во время сна у вас был прямой позвоночный столб. Для этого обычно требуется подушка высотой порядка 10−15 см. Матрас лучше всего жесткий или среднежесткий. На мягком позвоночник будет прогибаться дугой, — пояснил ортопед.