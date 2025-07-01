Ортопед назвал «золотые» правила, как поддерживать здоровье позвоночника

Боли в спине — одна из самых частых жалоб у людей любого возраста. Однако помочь себе можно без лекарств. Врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, соучредитель Ассоциации травматологов-ортопедов Москвы Дмитрий Зубков назвал KP.RU «золотые» правил, как поддерживать здоровье позвоночника.
— Сидячая работа — это всегда неправильная нагрузка на позвоночник. Если хотите хоть как-то облегчить свою участь, нужно сидеть на мягком. Подушки защищают спину — снижают осевую нагрузку, которую постоянно испытывает позвоночник, — отметил врач.
Сильно нагружает позвоночник и лишний вес — это одна из причин постоянных болей. Кроме того, важно не наклоняться за тяжестями, а носить их правильно.
— Главная задача — чтобы во время сна у вас был прямой позвоночный столб. Для этого обычно требуется подушка высотой порядка 10−15 см. Матрас лучше всего жесткий или среднежесткий. На мягком позвоночник будет прогибаться дугой, — пояснил ортопед.
Также важно носить удобную обувь, особенно при плоскостопии, и ни в коем случае не бегать в тонкой подошве. Это травмирует стопы и провоцирует боли, которые «отдают» в спину. По словам медика, движение, лечебная физкультура и полноценный отдых — лучшие друзья вашего позвоночника.