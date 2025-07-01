Кибератака на Белый дом: неизвестные похитили около 100 гигабайт электронных писем администрации Трампа

Ранее издание The Washington Post сообщило о другом инциденте, связанном с окружением Трампа. В феврале команда предпринимателя Илона Маска, который тогда занимал влиятельную позицию в Белом доме, без согласования установила спутниковую антенну Starlink на крыше одного из зданий резиденции президента в Вашингтоне. Сотрудники спецслужб, отвечающие за безопасность систем связи Белого дома, не были уведомлены об этой инициативе.