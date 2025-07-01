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Кибератака на Белый дом: неизвестные похитили около 100 гигабайт электронных писем администрации Трампа

Reuters: хакеры грозят обнародовать письма окружения Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Неизвестные киберпреступники, предположительно связанные с Ираном, угрожают опубликовать переписку, похищенную у ключевых фигур окружения президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источника, злоумышленники заявили, что в их распоряжении находятся около 100 гигабайт электронных писем, принадлежащих главе аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, адвокату Трампа Линдси Халлиган, его советнику Роджеру Стоуну и актрисе Сторми Дэниелс. Хакеры также намекнули на возможность продажи этих данных, но не раскрыли их содержание.

Ранее издание The Washington Post сообщило о другом инциденте, связанном с окружением Трампа. В феврале команда предпринимателя Илона Маска, который тогда занимал влиятельную позицию в Белом доме, без согласования установила спутниковую антенну Starlink на крыше одного из зданий резиденции президента в Вашингтоне. Сотрудники спецслужб, отвечающие за безопасность систем связи Белого дома, не были уведомлены об этой инициативе.

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