Bloomberg: в Западной Европе забили тревогу из-за аномальной жары

Предупреждения о чрезмерно жаркой погоде действуют на большей части Франции, где температура воздуха достигает 40 и выше. Кроме того, в странах Западной Европы растут цены на электроэнергию вследствие увеличения потребления электричества кондиционерами и другими устройствами для охлаждения воздуха.