Bloomberg: в Западной Европе забили тревогу из-за аномальной жары

Аномальная жара в странах Западной Европы создала угрозу для электроснабжения и вызвала тревогу в области здравоохранения, написало агентство Bloomberg.
Так, на большей части территории Британии были выпущены предупреждения о вреде для здоровья высокой температуры воздуха. В Лондоне ожидают, что столбики термометров покажут 34 .
Предупреждения о чрезмерно жаркой погоде действуют на большей части Франции, где температура воздуха достигает 40 и выше. Кроме того, в странах Западной Европы растут цены на электроэнергию вследствие увеличения потребления электричества кондиционерами и другими устройствами для охлаждения воздуха.
При этом на фоне жаркой погоды некоторые ядерные реакторы вынуждены ограничивать выработку энергии.
Напомним, ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в течение ближайшей недели в регионе Средиземноморья ожидается устойчивое повышение температуры до 40 . Она отметила, что европейская жара должна прийти в Россию в начале июля.