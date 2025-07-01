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Bloomberg: в Западной Европе забили тревогу из-за аномальной жары

В странах Западной Европы растут цены на электроэнергию из-за увеличения потребления электричества в жару.

Источник: Аргументы и факты

Аномальная жара в странах Западной Европы создала угрозу для электроснабжения и вызвала тревогу в области здравоохранения, написало агентство Bloomberg.

Так, на большей части территории Британии были выпущены предупреждения о вреде для здоровья высокой температуры воздуха. В Лондоне ожидают, что столбики термометров покажут 34 .

Предупреждения о чрезмерно жаркой погоде действуют на большей части Франции, где температура воздуха достигает 40  и выше. Кроме того, в странах Западной Европы растут цены на электроэнергию вследствие увеличения потребления электричества кондиционерами и другими устройствами для охлаждения воздуха.

При этом на фоне жаркой погоды некоторые ядерные реакторы вынуждены ограничивать выработку энергии.

Напомним, ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в течение ближайшей недели в регионе Средиземноморья ожидается устойчивое повышение температуры до 40 . Она отметила, что европейская жара должна прийти в Россию в начале июля.