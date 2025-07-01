Россиянам рассказали, почему деньги не приносят счастья

Психолог пояснила, что у многих обеспеченных людей возникают сомнения относительно истинных мотивов окружающих их людей. Это приводит к недоверию и стремлению ограничивать социальные контакты, которые могут быть обусловлены интересом к материальному положению. При этом, как подчеркнула профессор, финансовая независимость действительно расширяет возможности для разнообразия образа жизни, однако делиться этими ресурсами готовы далеко не все.