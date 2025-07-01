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В Забайкалье сильные дожди размыли железнодорожные пути

Из-за непогоды пришлось временно остановить движение поездов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ранним утром 1 июля 2025 года на станции Дарасун сильные дожди размыли ж/д пути. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Забайкальской железной дороги, движение поездов в обоих направлениях временно приостановлено. К счастью, обошлось без пострадавших.

— К месту происшествия уже направлены специальные восстановительные поезда, идут аварийные работы. Однако пассажирам нескольких поездов придется столкнуться с задержками. Речь идет о составах № 391 (Благовещенск — Чита-2), № 1 (Владивосток — Москва), № 10 (Москва — Владивосток), № 401 (Приаргунск — Чита-2) и № 6011 (Карымская — Чита-1), — сообщают в пресс-службе.

Для оперативного решения проблемы создан штаб под руководством начальника Забайкальской железной дороги. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить движение. В это время пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о движении поездов перед поездкой.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Улан-Удэ накрыл мощный ливень с градом, сопровождаемый грозой и шквальным ветром.