В Забайкалье сильные дожди размыли железнодорожные пути

Для оперативного решения проблемы создан штаб под руководством начальника Забайкальской железной дороги. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить движение. В это время пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о движении поездов перед поездкой.