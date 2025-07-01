ООН: Публикация видео военнопленных на Украине нарушает международное право

В предыдущих докладах УВКПЧ сообщалось о применении пыток к российским военнопленным на Украине. В частности, в отчете за период с сентября по ноябрь 2024 года почти все опрошенные российские военнопленные заявляли о пытках. В докладе, опубликованном 1 октября, сообщалось, что летом 2024 года пыткам подверглись более половины российских военных, попавших в плен к украинским силам. Среди наиболее частых видов пыток, согласно свидетельствам, были избиения, удары электрическим током, угрозы изнасилованием и смертью, передает РБК.