ООН: Публикация видео военнопленных на Украине нарушает международное право

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что распространение фото и видео с военнопленными на Украине противоречит нормам международного гуманитарного права. Об этом говорится в докладе УВКПЧ, охватывающем период с декабря 2024 года по май 2025 года.
В докладе зафиксированы случаи, когда изображения и видеозаписи с пленными военнослужащими, захваченными на Украине, публиковались и распространялись в интернете, в том числе украинскими властями и СМИ.
УВКПЧ подчеркивает, что раскрытие такой информации «может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или негативно сказаться на их семьях», так как международное право защищает военнопленных от «любопытства публики».
В предыдущих докладах УВКПЧ сообщалось о применении пыток к российским военнопленным на Украине. В частности, в отчете за период с сентября по ноябрь 2024 года почти все опрошенные российские военнопленные заявляли о пытках. В докладе, опубликованном 1 октября, сообщалось, что летом 2024 года пыткам подверглись более половины российских военных, попавших в плен к украинским силам. Среди наиболее частых видов пыток, согласно свидетельствам, были избиения, удары электрическим током, угрозы изнасилованием и смертью, передает РБК.
26 июня в Министерстве обороны РФ показали кадры с возвращенными из плена российскими бойцами.
За последний месяц произошло уже несколько обменов. Так, 20 июня Минобороны отчиталось о еще одном обмене пленными. Кроме того, тогда же были продолжены санитарные обмены ранеными. Кроме того, 19 июня ведомство опубликовало кадры с возвращенными из плена российскими бойцами. Им дали возможность связаться с родственниками и близкими.