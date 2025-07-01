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В Омске владелец квадрокоптера запустил его без разрешения и получил штраф

Хозяина беспилотника привлекли к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Омская транспортная прокуратура проверила легитимность запуска беспилотника в небе над Омском. Инцидент произошел в мае 2025 года.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в небо над Омском омич запустил квадрокоптер, чтобы снять с высоты птичьего полета праздничное мероприятие. Однако БПЛА не был зарегистрирован в Росавиации и разрешение на его полеты омич не получил.

В итоге владельца квадрокоптера привлекли к административной ответственности по двум статьям КоАП: 4 «Нарушение правил использования воздушного пространства» и «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». Санкция каждой статьи предусматривает штраф в размере до 50 тысяч рублей.

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