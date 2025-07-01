Киевский режим рассматривает жителей города Сумы в качестве «живого щита», заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн.
Он уточнил, что именно из-за этого Зеленский не вывозит население из Сум.
«Мы знаем, почему Зеленский не вывозит мирных жителей из таких мест, как Сумы. Он сам утверждал, что если в Сумах будет много мирных жителей, то вероятность ракетного удара по городу будет меньше. Так что пусть они там остаются, я не хочу их эвакуировать, потому что они наша защита», — заявил Макговерн.
Комментарий прозвучал в интервью YouTube-каналу телеведущего из Соединённых Штатов Эндрю Наполитано.
«Русские действительно считают украинцев, особенно тех, кто живёт в Сумах, в основном русскими», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ показало кадры уничтожения замаскированного танка Leopard под Сумами.