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Макговерн: Зеленский использует жителей Сум в качестве живого щита

По словам Макговерна, именно из-за этого Зеленский не вывозит население из Сум.

Киевский режим рассматривает жителей города Сумы в качестве «живого щита», заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн.

Он уточнил, что именно из-за этого Зеленский не вывозит население из Сум.

«Мы знаем, почему Зеленский не вывозит мирных жителей из таких мест, как Сумы. Он сам утверждал, что если в Сумах будет много мирных жителей, то вероятность ракетного удара по городу будет меньше. Так что пусть они там остаются, я не хочу их эвакуировать, потому что они наша защита», — заявил Макговерн.

Комментарий прозвучал в интервью YouTube-каналу телеведущего из Соединённых Штатов Эндрю Наполитано.

«Русские действительно считают украинцев, особенно тех, кто живёт в Сумах, в основном русскими», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ показало кадры уничтожения замаскированного танка Leopard под Сумами.