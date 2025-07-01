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Июль на Южном Урале начнется с жаркой погоды

Во вторник, 1 июля, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, возможен град.

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 79% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Freepik

Температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов. Ветер южной четверти 5−10 метров в секунду, местами порывы до 15−17.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов. Ветер юго-западный, южный 5−10 метров в секунду, порывы до 13.

День Ангела сегодня, 1 июля, у Александра, Василия, Виктора, Леонтия, Никанора.

Между прочим, 1 июля 2025 года отмечают Ярилин день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя грустить и погружаться в негативные мысли. Дело в том, что это может отпугнуть удачу.