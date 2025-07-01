Июль на Южном Урале начнется с жаркой погоды

Температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов. Ветер южной четверти 5−10 метров в секунду, местами порывы до 15−17.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов. Ветер юго-западный, южный 5−10 метров в секунду, порывы до 13.
День Ангела сегодня, 1 июля, у Александра, Василия, Виктора, Леонтия, Никанора.
Между прочим, 1 июля 2025 года отмечают Ярилин день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя грустить и погружаться в негативные мысли. Дело в том, что это может отпугнуть удачу.