В Европе нашли необычную причину аномальной жары: активисты хотят запретить важный бытовой предмет

Ранее стало известно, что во Франции жара осложняет ситуацию в школах, так как учебный год еще продолжается. Скопление учеников в классах при высоких температурах может ухудшить их самочувствие. С 1 июля в 16 регионах страны объявят «красный» уровень погодной опасности. Метеорологи прогнозируют пик жары в середине недели, когда температура в некоторых районах достигнет 40 градусов.