В Европе нашли необычную причину аномальной жары: активисты хотят запретить важный бытовой предмет

Западная Европа переживает экстремальную жару, температура в некоторых районах приближается к 50 градусам по Цельсию. Кампания против использования кондиционеров набирает обороты, несмотря на их эффективность в борьбе с высокими температурами, сообщает издание Forbes.
В Испании побит температурный рекорд 1965 года, установленный в Севилье, где было 45,2 градуса. В Гренаде, расположенной в провинции Андалузия, в субботу термометры показали 46 градусов. В Португалии на этой неделе прогнозируют до 44 градусов выше нуля.
Италия также страдает от зноя. Медицинские бригады дежурят у туристических объектов в Милане, Риме, Венеции и Флоренции, чтобы оперативно оказывать помощь. Службы здравоохранения страны отметили рост числа тепловых ударов на 10%. Вице-президент Итальянского общества оказания неотложной помощи Марио Гуарино отметил, что тепловые удары чаще случаются в городах с высокой температурой и влажностью.
Ранее стало известно, что во Франции жара осложняет ситуацию в школах, так как учебный год еще продолжается. Скопление учеников в классах при высоких температурах может ухудшить их самочувствие. С 1 июля в 16 регионах страны объявят «красный» уровень погодной опасности. Метеорологи прогнозируют пик жары в середине недели, когда температура в некоторых районах достигнет 40 градусов.