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Росавиация ограничила работу аэропорта Саратова

В аэропорту Саратова в целях безопасности ввели ограничения на полеты гражданских судов.

В аэропорту Саратова в целях безопасности ввели ограничения на полеты гражданских судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Накануне вечером аналогичные ограничения на полеты вводились в аэропорту Астрахани. Однако спустя полчаса воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что из России могут запустить прямые рейсы еще в одну страну для пляжного отдыха.