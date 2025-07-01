Росавиация ограничила работу аэропорта Саратова

В аэропорту Саратова в целях безопасности ввели ограничения на полеты гражданских судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.
Накануне вечером аналогичные ограничения на полеты вводились в аэропорту Астрахани. Однако спустя полчаса воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что из России могут запустить прямые рейсы еще в одну страну для пляжного отдыха.