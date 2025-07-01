План «Ковёр» ввели в аэропорту Саратова

Ранее сообщалось, что рейс EgyptAir, задержанный в московском аэропорту Домодедово 29 июня, вылетел в Хургаду 30 июня в 01:53 по московскому времени. На борту Airbus A330 находились 242 пассажира. Изначально вылет был запланирован на 29 июня в 1:15, но его перенесли сначала на 17:00, а затем на 20:00. Пассажиры были размещены в отелях, однако некоторым пришлось оплачивать проживание самостоятельно.