Карл III останется без королевского поезда

Британский король Карл III отказался от знаменитого королевского поезда, который с середины XIX века монаршая семья использовала в разных вариациях для поездок, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.
Такое решение было принято после анализа применения этого транспорта и изучения соотношения его цены и качества.
«Поезд будет выведен из эксплуатации до истечения срока действия текущего контракта в марте 2027 года», — говорится в сообщении.
В состав входят девять вагонов. В 2024 году поезд использовался Карлом III всего два раза. Эти выезды стоили почти 90 тыс. фунтов ($125 тыс.). Телеканал ITV уточнил, что на обслуживание и стоянку королевского поезда ежегодно выделяется более 500 тыс. фунтов ($685 тыс.).
Напомним, в 2023 году стало известно, что британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце на фоне роста цен на энергоносители. Во время выходных отопление в лондонской резиденции Карла III начали уменьшать «до минимума».