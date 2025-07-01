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Карл III останется без королевского поезда

Поезд, которым Карл III пользовался в 2024 году два раза, выведут из эксплуатации до марта 2027 года.

Источник: Аргументы и факты

Британский король Карл III отказался от знаменитого королевского поезда, который с середины XIX века монаршая семья использовала в разных вариациях для поездок, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

Такое решение было принято после анализа применения этого транспорта и изучения соотношения его цены и качества.

«Поезд будет выведен из эксплуатации до истечения срока действия текущего контракта в марте 2027 года», — говорится в сообщении.

В состав входят девять вагонов. В 2024 году поезд использовался Карлом III всего два раза. Эти выезды стоили почти 90 тыс. фунтов ($125 тыс.). Телеканал ITV уточнил, что на обслуживание и стоянку королевского поезда ежегодно выделяется более 500 тыс. фунтов ($685 тыс.).

Напомним, в 2023 году стало известно, что британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце на фоне роста цен на энергоносители. Во время выходных отопление в лондонской резиденции Карла III начали уменьшать «до минимума».

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