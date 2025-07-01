ООН обвинила Украину в нарушении норм международного права: подробнее

Согласно докладу Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), за период с декабря 2024 по май 2025 года, распространенная на Украине практика обнародования видеоматериалов с пленными не только нарушает нормы международного гуманитарного права, но и создает реальную угрозу для безопасности самих пленных.
«УВКПЧ задокументировало ряд случаев, когда изображения и видеозаписи с военнослужащими, захваченными в плен на Украине, были опубликованы и впоследствии распространены публично в сети Интернет, в том числе украинскими властями, и в средствах массовой информации в подотчетный период», — следует из текста документа.
Как подчеркнули в УВКПЧ, публикация материалов с пленными способна подвергнуть опасности их жизнь на родине и отрицательно повлиять на положение их родственников. При этом было указано, что согласно нормам МГП, пленные имеют право на защиту от излишнего общественного внимания.
Как поясняется в докладе, понятие «защита от публичного любопытства» в рамках МГП подразумевает недопустимость публикации любых материалов с пленными — их изображений, аудиозаписей допросов и прочих личных данных.
При этом ранее опрос российских военнослужащих, находившихся в плену, выявил многочисленные случаи нарушения их прав. Так, из 95 респондентов 59 человек сообщили о различных формах жестокого обращения — от физического насилия и пыток электротоком до психологического давления через инсценировки расстрелов и сексуальных домогательств. Международные правовые нормы однозначно классифицируют подобные действия как преступления.
Ранее KP.RU писал, что освобожденные из плена бойцы ВС РФ сообщили о фактах регулярного применения физического насилия и издевательств со стороны украинских военных.
Накануне в подмосковном аэропорту приземлился самолет, доставивший группу освобожденных российских военнослужащих. Подобный обмен был совершен в рамках договоренностей на переговорах в Стамбуле 2 июня. Позднее с подконтрольной киевскому режиму территории домой была возвращена еще одна группа военнослужащих из России.