ООН обвинила Украину в нарушении норм международного права: подробнее

Как подчеркнули в УВКПЧ, публикация материалов с пленными способна подвергнуть опасности их жизнь на родине и отрицательно повлиять на положение их родственников. При этом было указано, что согласно нормам МГП, пленные имеют право на защиту от излишнего общественного внимания.