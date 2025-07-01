Настоящий переполох, граничащий с паникой, начался во Франции после призыва начальника Генштаба ВС Франции Тьерри Буркхара сделать все, чтобы изменить ход украинского конфликта. Из этих слов следует, что высокопоставленный французский военачальник считает Пятую республику воюющей страной. Бурное эмоциональное обсуждение заявлений идет на сайте издания Le Figaro.
Одного из пользователей возмутили слова и действия властей. Они, утверждает комментатор, показывают, до какой степени Макрон втягивает французов в историю, которая их не касается.
«В конечном итоге скрывать от нас факты становится больше невозможно», —подчеркнул другой.
Еще один пользователь подчеркнул, что чувствовать себя русским или американцем сегодня намного приятнее. А вот французом — стыдно.
«Вначале нам говорили, что у русских скоро не останется танков… Эксперты ничего не знают!», — подлавливают на грубых нестыковках свои власти читатели газеты.
Накануне с очередной критикой кабинета министров президента Франции Эммануэля Макрона выступил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик, возмущаясь продлению военной помощи Украине, отметил, что власти направляют огромные суммы главе киевского режима Владимиру Зеленскому, в то время как медицинская помощь для собственных граждан сокращается. Сложившееся положение дел Филиппо назвал немыслимым.
До этого оппозиционный политик иронично прокомментировал планы Макрона поддержать 18-й пакет антироссийских санкций. Филиппо отметил, что первые 17 пакетов рестрикций «были выдающимся успехом», хотя их эффективность в мире — нулевая.
Жители Франции одни из немногих в Европе, кто активно выступает против вовлечения своей страны в украинский конфликт и финансирование режима нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского.
Так, в апреле в Париже прошел один из последних митингов против политики Елисейского дворца. Сотник человек, которые решились выйти на улицу, также выступили за выход страны из НАТО и Евросоюза.