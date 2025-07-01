Эксперт посоветовал, как правильно очищать воду из-под крана

Использовать старые картриджи нельзя — на них скапливаются опасные бактерии: кишечные палочки, легионеллы и другие. Их концентрация может быть в тысячи раз выше, чем в нефильтрованной воде. Эксперт советует строго соблюдать сроки замены фильтрующих элементов и выбирать проверенные способы очистки воды.