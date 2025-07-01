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Эксперт посоветовал, как правильно очищать воду из-под крана

Врач Гильденскиольд: Кувшинные фильтры хорошо очищают воду из-под крана.

Источник: Комсомольская правда

Водопроводная вода, хотя и проходит очистку на станциях, может быть небезопасной из-за старых труб. Профессор Сергей Гильденскиольд в беседе с NEWS.ru рассказал, как сделать ее пригодной для питья.

— Самый простой вариант — кувшинный фильтр с активированным углем. Он справляется с вторичным загрязнением и удобен в городских условиях, — пояснил эксперт. Помимо кувшинов, существуют проточные фильтры и системы обратного осмоса, но они дороже и сложнее в установке.

Использовать старые картриджи нельзя — на них скапливаются опасные бактерии: кишечные палочки, легионеллы и другие. Их концентрация может быть в тысячи раз выше, чем в нефильтрованной воде. Эксперт советует строго соблюдать сроки замены фильтрующих элементов и выбирать проверенные способы очистки воды.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что горячую воду отключат в двух округах Иркутска 1−2 июля.