В Госдуме высказались о возможности снижения ключевой ставки ЦБ

Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин допустил возможность более значительного снижения ключевой ставки на июльском заседании регулятора. Это может произойти, если данные по экономике, рынку труда, инфляции и инфляционным ожиданиям подтвердят устойчивое снижение инфляции к целевому уровню 4% к 2026 году. Окончательное решение будет принято с учётом баланса мнений в совете директоров.