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В Госдуме высказались о возможности снижения ключевой ставки ЦБ

Ключевая ставка Банка России при отсутствии внешних негативных факторов может снизиться до 13−15% к концу текущего года. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Источник: Life.ru

«В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17−18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13−15% годовых», — заявил депутат.

Он также отметил благоприятное влияние ситуации на сырьевых рынках, где рост цен на нефть поддерживает российский бюджет и курс рубля, способствуя снижению инфляции. Снижение ключевой ставки, по мнению чиновника, будет происходить плавно.

«Я не исключаю очередного снижения ставки в июле, хотя регулятор может взять и паузу. Всё будет зависеть от того, насколько устойчиво продолжит снижаться инфляция и каковы будут инфляционные ожидания населения», — подчеркнул парламентарий.

Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин допустил возможность более значительного снижения ключевой ставки на июльском заседании регулятора. Это может произойти, если данные по экономике, рынку труда, инфляции и инфляционным ожиданиям подтвердят устойчивое снижение инфляции к целевому уровню 4% к 2026 году. Окончательное решение будет принято с учётом баланса мнений в совете директоров.