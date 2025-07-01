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Депутаты внесут в Госдуму законопроект о скидках на коммуналку для некоторых россиян

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым намерены внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о расширении социальных льгот для ветеранов боевых действий. Документ предусматривает, в частности, компенсацию 50% расходов на оплату коммунальных услуг для данной категории граждан. Законопроект поступит в Госдуму 1 июля.

Депутаты внесут в Госдуму законопроект о скидках на коммуналку для ветеранов.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым намерены внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о расширении социальных льгот для ветеранов боевых действий. Документ предусматривает, в частности, компенсацию 50% расходов на оплату коммунальных услуг для данной категории граждан. Законопроект поступит в Госдуму 1 июля.

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«Настоящим проектом в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь ветеранам боевых действий и инвалидам войны, предлагается установить ряд мер и дополнительных социальных гарантий. Проектом предлагается предусмотреть право ветеранов боевых действий на компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг в размере 50%», — следует из пояснительной записки к документу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Разработчики инициативы подчеркивают, что действующее законодательство предусматривает компенсацию только на оплату жилых помещений. Депутаты считают, что необходимо распространить эту меру и на коммунальные услуги.

Также одно из ключевых изменений — отмена разделения ветеранов на тех, кто встал на жилищный учет до 1 января 2005 года и после. Таким образом, предлагается гарантировать право на получение жилья за счет федерального бюджета всем ветеранам боевых действий.

Помимо этого, законопроектом предлагается вернуть норму о бесплатном обеспечении ветеранов лекарствами по рецептам врачей. Порядок получения медикаментов будет определяться субъектами РФ, однако не ниже стандартов, устанавливаемых правительством страны. В Госдуму также внесли законопроект о более доступных субсидиях на оплату услуг ЖКУ, передает «Национальная служба новостей».