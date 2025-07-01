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Красноярские врачи спасли младенца, который полгода находился на ИВЛ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Красноярске провели уникальную операцию и спасли шестимесячную девочку из Бурятии, которая с рождения находилась на искусственной вентиляции легких.

Источник: Министерство здравоохранения Красноярского края

Ребенок появился на свет недоношенным, с массой тела 1800 граммов и пороком сердца: дефектами межжелудочковой и межпредсердной перегородок, а также открытым артериальным протоком. Шесть месяцев девочка провела на ИВЛ, после чего была доставлена в красноярский Кардиоцентр.

Несмотря на тяжелое состояние — сердечную и дыхательную недостаточность — врачи решились на операцию. Хирурги провели операцию на сердце, а команда реаниматологов начала долгий и поэтапный процесс перевода ребенка на самостоятельное дыхание.

«За мою практику это первый случай, когда с момента рождения, находясь на ИВЛ полгода, ребёнок смог дышать сам. Это сродни чуду», — рассказал Иван Афанасьев, анестезиолог-реаниматолог ФЦ ССХ Красноярска.

После успешной операции и восстановления девочку перевели на дальнейшее лечение в Улан-Удэ, рассказали в краевом минздраве.