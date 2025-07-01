Красноярские врачи спасли младенца, который полгода находился на ИВЛ

Ребенок появился на свет недоношенным, с массой тела 1800 граммов и пороком сердца: дефектами межжелудочковой и межпредсердной перегородок, а также открытым артериальным протоком. Шесть месяцев девочка провела на ИВЛ, после чего была доставлена в красноярский Кардиоцентр.