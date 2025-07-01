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Французы нашли связь между жарой, кондиционерами и «глобальным потеплением»

Французский обозреватель счел кондиционеры одной из причин аномальной жары в ряде стран Европы.

Французский обозреватель счел кондиционеры одной из причин аномальной жары в ряде стран Европы. Соответствующий материал опубликовал журнал Forbes.

«Кондиционеры пагубны как для планеты, так и для кармана», — заявили в издании.

По мнению обозревателя французского филиала Forbes, установленные в квартирах охлаждающие системы во время работы способствуют дополнительному нагреву воздуха на улице.

Согласно заключению эксперта, кондиционеры являются звеном процесса так называемого «глобального потепления», от которого сейчас может страдать Западная и Южная Европа.

Аномально высокая температура фиксируется в Старом Свете уже несколько дней. Ранее проживающие в Испании россияне поделились с корреспондентом «МК» подробностями жизни в условиях небывалого зноя.