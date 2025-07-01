В Хабаровском крае братья из Молдавии варили мефедрон ради погашения долга

Операция по задержанию злоумышленников прошла летом прошлого года в рамках совместной работы полиции России и Беларуси. В селе района имени Лазо удалось выйти на след двух братьев, прибывших из Молдовы. По их словам, долг перед знакомым вынудил их пойти на преступление — по указанию кредитора они начали варить наркотики на арендованной территории.