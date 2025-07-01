В Хабаровском крае братья из Молдавии варили мефедрон ради погашения долга

В Хабаровском крае завершено расследование дела о подпольной нарколаборатории — братья из Молдовы пытались наладить крупное производство мефедрона. Об этом сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Операция по задержанию злоумышленников прошла летом прошлого года в рамках совместной работы полиции России и Беларуси. В селе района имени Лазо удалось выйти на след двух братьев, прибывших из Молдовы. По их словам, долг перед знакомым вынудил их пойти на преступление — по указанию кредитора они начали варить наркотики на арендованной территории.
Для работы под нарколабораторию был подготовлен 40-футовый металлический контейнер, размещённый на отдалённом участке. Чтобы не привлекать внимание, фигуранты установили видеонаблюдение и возвели высокий забор. Производство работало в ночные часы. Однако резкий химический запах и подозрительная активность не остались незамеченными.
В ходе обысков в контейнере и подсобных помещениях полицейские изъяли около 470 литров прекурсоров, включая уксусную кислоту, ацетон и прочие реагенты. Также обнаружено более 9,5 кг промежуточного продукта — всё это предназначалось для изготовления мефедрона. По экспертным данным, объём изъятого сырья мог дать не менее 7,5 кг готового наркотика.
Кроме того, полиция нашла десятки ящиков с бромом, миксерами, насосами, лабораторной посудой и 28 бочек по 200 литров каждая. В общей сложности было изъято до 15 тонн химикатов. Организатор схемы, по данным полиции, до сих пор скрывается и объявлен в федеральный розыск.
Следствие завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Двум обвиняемым вменяются статьи за незаконное производство и хранение наркотиков, сбыт прекурсоров и приготовление к преступлению. Им грозит до пожизненного заключения.