В Москве 30 июня стало самым холодным за всю историю

Понедельник стал самым холодным 30 июня за всю историю метеонаблюдений на метеостанции ВДНХ в Москве, а также был зафиксирован рекордно низкий уровень атмосферного давления, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В столице нашей страны последний день июня оказался самым холодным за всю историю наблюдений на главной метеостанции ВДНХ. К 15 часам температура воздуха составила всего +12,6 градуса. Таким образом, были побиты антирекорды 1962 и 1976 годов, когда в этот день температура достигала +14 и +14,7 градусов соответственно», — рассказал Тишковец.
Синоптик также отметил, что из-за близкого расположения центра циклона, который сейчас находится над Костромой, было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление — к 15:00 барометры в Москве показали минимальное значение в 728,0 миллиметров ртутного столба.