В Москве 30 июня стало самым холодным за всю историю

«В столице нашей страны последний день июня оказался самым холодным за всю историю наблюдений на главной метеостанции ВДНХ. К 15 часам температура воздуха составила всего +12,6 градуса. Таким образом, были побиты антирекорды 1962 и 1976 годов, когда в этот день температура достигала +14 и +14,7 градусов соответственно», — рассказал Тишковец.