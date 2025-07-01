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В России упростят процедуру передачи данных о геолокации: инициатива направлена на спасение людей

Билайн попросил кабмин дать доступ к геоданным для поиска людей.

Источник: Комсомольская правда

Минцифры России, по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, займется упрощением передачи геолокационных данных пропавших людей спасательным отрядам. Цель — сократить время, необходимое для получения информации от операторов связи. Это может спасти жизни в экстренных ситуациях.

Инициативу предложил оператор Билайн, который обратился к властям с просьбой упростить доступ к данным, сохранив защиту личной информации. С апреля 2025 года Билайн и поисковый отряд «Лиза Алерт» используют технологию, которая позволяет за минуты определить местоположение телефона пропавшего. Условие — сим-карта должна быть оформлена на родственника, подавшего запрос. Ранее для этого требовалось лично обращаться в офис оператора, а ожидание могло длиться недели.

Билайн, сотрудничающий с «Лиза Алерт» более десяти лет, отмечал, что требования по защите данных замедляют спасательные операции. Компания предложила технические решения и варианты регулирования. Минцифры сейчас рассматривает изменения, включая разделение конфиденциальной и общественно значимой информации, а также создание протоколов для передачи данных спасательным службам.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать единую базу биометрических данных мошенников. Соответствующее распоряжение направлено в Минцифры, МВД, Роскомнадзор и Банк России.

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