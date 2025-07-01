В России упростят процедуру передачи данных о геолокации: инициатива направлена на спасение людей

Инициативу предложил оператор Билайн, который обратился к властям с просьбой упростить доступ к данным, сохранив защиту личной информации. С апреля 2025 года Билайн и поисковый отряд «Лиза Алерт» используют технологию, которая позволяет за минуты определить местоположение телефона пропавшего. Условие — сим-карта должна быть оформлена на родственника, подавшего запрос. Ранее для этого требовалось лично обращаться в офис оператора, а ожидание могло длиться недели.