Суд принял решение по зампреду правительства Хабаровского края Евгению Никонову

Сам Никонов был задержан накануне, передает «Национальная служба новостей». Недавно аналогичные решения о продлении ареста принимались и по другим делам о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Так, бывшему замгубернатора ЯНАО Андрею Воронову и другим фигурантам дела о взятках суд также продлил срок содержания под стражей, однако детали и новые даты не раскрывались. Оба случая связаны с расследованием получения и дачи взяток в особо крупном размере.