В аэропорту Саратова ввели ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов в настоящее время ввели в воздушной гавани Саратова, информирует Росавиация.
Официальный представитель ведомства Артём Кореняко рассказал, что данная мера установлена для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Саратова (Гагарин; код ИКАО: UWSG», — говорится в сообщении.
Кореняко отметил, что экипажи самолётов, диспетчеры, а также службы воздушных гаваней принимают все меры для того, чтобы обеспечить безопасность.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также рассказал о беспилотной угрозе. Он подчеркнул, что все экстренные службы находятся «в полной готовности».
Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль и Катар.