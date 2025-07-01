В Иркутске строительство теплового луча завершено на 75%

Сейчас подрядчик монтирует трубопроводы малых диаметров для подключения потребителей. Ключевая цель — ввести объект в эксплуатацию до начала отопительного сезона. Параллельно ведется строительство двух перекачивающих станций, а также семи современных центральных тепловых пунктов, которые заменят устаревшие угольные котельные.