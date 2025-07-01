В Иркутске строительство теплового луча завершено на 75%

В Иркутске продолжается реализация масштабного проекта по созданию новой тепломагистрали. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, на сегодняшний день уже проложено 4,4 км тепловых сетей, работы завершены на 75%.
Сейчас подрядчик монтирует трубопроводы малых диаметров для подключения потребителей. Ключевая цель — ввести объект в эксплуатацию до начала отопительного сезона. Параллельно ведется строительство двух перекачивающих станций, а также семи современных центральных тепловых пунктов, которые заменят устаревшие угольные котельные.
— Это крупнейшая инфраструктурная стройка в городе за последние полвека. После завершения работ мы сможем закрыть несколько котельных, что значительно улучшит экологическую обстановку, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.
Проект, реализуемый с использованием федерального инфраструктурного кредита, включает создание 5,7 км теплосетей и двух насосных станций. Завершить все работы планируется до конца 2025 года — на 14 месяцев раньше нормативных сроков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Иркутском авиазаводе установили отечественный интерьер в самолете МС-21.