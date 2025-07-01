Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 1 июля 2025 года.
Овнов ожидает насыщенный и яркий день, полный увлекательных событий. Вы проявляете интерес к окружающему миру, активно участвуете в различных мероприятиях и демонстрируете инициативу. Ваши таланты не останутся без внимания. К концу дня возможно поступление заманчивого предложения, от которого трудно будет отказаться.
Тельцов астрологи предупреждают: будьте осторожны с финансами, особенно если речь идет о крупных суммах. В данный момент вы можете легкомысленно относиться к деньгам, тратя их на ненужные вещи. Избегайте кредитов. Успехи возможны в сферах медицины и логистики, в то время как в творческих и торговых делах возможны задержки.
У Близнецов удачный день для знакомств, переговоров и встреч с потенциальными партнерами или работодателями. Вы сможете произвести хорошее впечатление и показать себя с наилучшей стороны. Ваши идеи заинтересуют тех, кто может помочь в их реализации, хотя могут потребоваться дополнительные разъяснения с вашей стороны.
День для Раков тоже не так уж плох, но ваша раздражительность и нетерпимость могут привести к конфликтам с окружающими. Сложно будет контролировать эмоции, и вы можете случайно обидеть кого-то язвительными замечаниями. Старайтесь держать себя в руках. Но при этом не стоит и закрываться от окружающих, что свойственно многим представителям знака.
Львам сосредоточиться на делах будет трудно, и их могут раздражать суета и неразбериха. Для решения задач потребуется больше усилий, чем вы ожидали. Чем быстрее вы восстановите внутреннее равновесие, тем больше сможете сделать. Постарайтесь не поддаваться эмоциям. Первая половина дня подходит для физической активности.
День у Дев будет противоречивым и напряженным. Окружающие могут раздражать вас своими замечаниями и советами. Если вы сохраните спокойствие, то сможете избежать конфликтов. Обращайтесь за помощью только к проверенным союзникам. Во второй половине дня возможны проблемы со здоровьем, будьте аккуратны.
Весы смогут многое сделать, если не будут отвлекаться на мелочи и посторонние дела. Вам удастся справиться с трудными задачами и помочь близкому человеку решить его проблему. Стремитесь помочь другим, но не забывайте о своих собственных интересах.
В любых делах Скорпионам стоит рассчитывать только на свои силы. В этот день будет сложнее наладить сотрудничество с другими. Возможны трудности в общении с пожилыми родственниками. Однако есть и плюсы. Для свободных Скорпионов возможно неожиданное романтическое знакомство, которое может перерасти во что-то большее.
Стрельцам не стоит переоценивать свои возможности, особенно в финансовых вопросах. Проявляя предусмотрительность, вы сможете избежать лишних расходов в будущем. Возможны разногласия с родственниками и трудности в общении с младшими. Постарайтесь избежать серьезных конфликтов и держите себя в руках. Так вы поможете и себе, и другим.
У Козерогов появится множество новых идей. Вы смотрите на вещи по-другому, и это привлечет внимание людей, которые раньше не замечали никого, кроме себя. Возможны приятные знакомства без особых усилий с вашей стороны. Не исключены сюрпризы и подарки от случайных знакомых. Действуйте решительно и идите к цели.
В первой половине дня Водолеям придется заниматься чужими делами и исправлять ошибки других. Но это для вас не будет проблемой: вы рады помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. Ваши идеи могут заинтересовать влиятельных людей. Если планируете переезд, не спешите: путешествия и смена места могут быть сопряжены с трудностями.
День для Рыб обещает быть ярким и насыщенным событиями. Возможны необычные, но заманчивые предложения. На вашем пути могут возникнуть преграды, но вы справитесь и найдете способы их преодолеть. Многие представители знака проявят особую храбрость в борьбе со своими соперниками. Естественно, это принесет свои плоды, пишет «Российская газета».