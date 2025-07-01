Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 июля

День для Раков тоже не так уж плох, но ваша раздражительность и нетерпимость могут привести к конфликтам с окружающими. Сложно будет контролировать эмоции, и вы можете случайно обидеть кого-то язвительными замечаниями. Старайтесь держать себя в руках. Но при этом не стоит и закрываться от окружающих, что свойственно многим представителям знака.