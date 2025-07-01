Кондратьев: дроны «Черника» могут подрывать лодки и безэкипажные катера ВСУ

По словам эксперта, на вооружении у ВС РФ есть два типа этих беспилотников. «Черника-1» используется для поражения живой силы противника, а «Черника-2» — это беспилотный комплекс для того, чтобы уничтожать бронетехнику противника, артиллерийские установки, автомобили и тому подобное.