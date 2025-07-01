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Кондратьев: дроны «Черника» могут подрывать лодки и безэкипажные катера ВСУ

Беспилотники изготовлены из армированного пенопласта.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили украинские источники, ВС РФ впервые нанесли удар по Харькову новым дроном «Черника». Об особенностях беспилотника aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Дроны-камикадзе самолетного типа “Черника” являются небольшими, размах крыла составляет до двух метров. Их называют “Бесхвостками” из-за конфигурации “летающее крыло”», — отметил он.

По словам эксперта, на вооружении у ВС РФ есть два типа этих беспилотников. «Черника-1» используется для поражения живой силы противника, а «Черника-2» — это беспилотный комплекс для того, чтобы уничтожать бронетехнику противника, артиллерийские установки, автомобили и тому подобное.

«У этих дронов есть система так называемого донаведения или самостоятельного наведения с использованием машинного зрения. То есть оператор поднимает дрон захватывает цель и он летит полностью самостоятельно. Дальность полета “Черника-1” — до 80 км, “Черника-2” — до 100 км», — рассказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что эти дроны одинаково эффективны на суше и на воде.

«Они могут использоваться для уничтожения лодок, безэкипажных катеров. Эти беспилотники могут поражать как небольшие, так и крупные суда, чтобы вывести из строя отдельные элементы систем связи, радиолокации, вооружения», — объяснил эксперт.

Кондратьев добавил, что дрон «Черника» отличает достаточно низкая стоимость, потому что само крыло сделано из специального армированного пенопласта.