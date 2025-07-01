Итальянец в одиночку захватил позицию в зоне СВО, проведя три дня без еды и воды

— Не думал, что задержусь, был без воды и еды. В первый день мне пришлось выпить жидкость для ополаскивания зубов — не было ничего другого. На следующий день ко мне на точку пришли штурмовики, мы взяли воду из болота ниже, — рассказал Итан в беседе с RT.