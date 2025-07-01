В зоне проведения специальной военной операции (СВО) боец из Италии, известный под именем Итан, в течение трех дней в одиночку занял стратегически важную позицию, не имея при этом запасов еды и воды.
Итан, командир отделения связи, отвечал за восстановление коммуникаций на линии боевого соприкосновения в Курской области.
В районе Демидовки, находясь под огнем двух украинских беспилотников, Итану удалось в одиночку закрепиться на необходимой позиции.
— Не думал, что задержусь, был без воды и еды. В первый день мне пришлось выпить жидкость для ополаскивания зубов — не было ничего другого. На следующий день ко мне на точку пришли штурмовики, мы взяли воду из болота ниже, — рассказал Итан в беседе с RT.
Другая история произошла, когда получивший многочисленные ранения боец в зоне СВО на Украине в течение пяти суток полз до российских позиций. Эвакуационная группа находилась на расстоянии нескольких сотен метров от солдата, но из-за обстрела со стороны украинской армии подойти к нему ближе она не могла. Военный оказался вынужден добираться к ним своими силами.