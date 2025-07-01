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В США призвали Россию к немедленному прекращению огня

Келлог обвинил РФ в затягивании украинских переговоров и призвал к перемирию.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель американского президента по Украине Кит Келлог от имени США потребовал от России немедленно прекратить огонь и начать трехсторонние переговоры с участием Украины.

«Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам с целью завершения конфликта», — написал Келлог в социальной сети X.

Одновременно Келлог обвинил российскую сторону в преднамеренном затягивании процесса, охарактеризовав последние заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о переговорах как «оруэлловские».

При этом Келлог отверг обвинения в преднамеренном затягивании мирного процесса со стороны США и Украины, подчеркнув отсутствие каких-либо оснований для подобных утверждений.

«Россия не может продолжать тянуть время», — подытожил спецпосланник президента США по Украине.

В июньском интервью Sky News Arabia российский лидер Владимир Путин выразил мнение, что Украина достойна лучшей судьбы и не должна оставаться орудием в руках внешних сил, продлевающих конфликт в своих интересах. Позже Путин подтвердил готовность Москвы к проведению третьего раунда переговоров с Украиной.

Позднее в беседе с Sky News пресс-секретарь президента заявил, что Россия не намерена терять стратегическую инициативу в конфликте с Украиной, соглашаясь на временное перемирие.

«Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы наступаем и будем наступать», — заявил тогда Песков.

Напомним, что российская сторона не раз подчеркивала, что согласится на прекращение огня при условии полного прекращения военных поставок Украине из-за рубежа. По оценкам Москвы, любая пауза в конфликте будет использована Киевом для наращивания военного потенциала и реорганизации своих войск.

Накануне в Кремле выразили надежду, что сроки третьего раунда переговоров с украинской стороной скоро станут ясны. При этом Песков подчеркнул, что точные сроки следующих переговоров пока не установлены, однако российская сторона рассчитывает на быстрое согласование даты будущей встречи.

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