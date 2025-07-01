Амурские власти передали бойцам на СВО мотоциклы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл — РИА Новости. Власти Амурской области передали военнослужащим на СВО 15 мотоциклов, которые смогут добраться в труднодоступные местности, сообщает правительство региона.
«Пятнадцать мотоциклов передали амурским бойцам на СВО. Эта техника легко преодолевает бездорожье и позволяет добираться туда, куда не пройдут бронетранспортеры и грузовики», — говорится в сообщении.
Кроме того, для подразделения, которое занимается ремонтом военной техники, отправили оборудование и необходимые комплектующие.
«Продолжаем поддерживать наших защитников — спасибо всем, кто участвует в этой важной работе», — написал губернатор региона Василий Орлов.