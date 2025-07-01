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Трамп объявил о запуске лимитированной линейки парфюма под своим брендом

Трамп отметил, что новый парфюм под названием Victory 45−47 символизирует «победу, силу и успех».

Источник: Аргументы и факты

Новый парфюм под брендом Trump Victory будет выпускаться в США, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Лимитированная линейка парфюма под названием Victory 45−47 будет стоить $250. Продукт представлен в виде золотой фигурки 45-го и 47-го американского президента, которая находится на постаменте в виде флакона емкостью 100 мл.

Трамп отметил, что новый парфюм символизирует «победу, силу и успех». Он уточнил, что этот продукт смогут использовать и мужчины, и женщины.

Напомним, в конце июня стало известно, что фонд, занимающийся сбором средств Трампа, запустил в продажу оранжевой футболки с надписью «папочка» («Daddy») и изображением президента США.

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