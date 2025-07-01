Лолита Милявская рассказала о ночи с Дональдом Трампом в казино

Певица Лолита Милявская поделилась воспоминанием в эфире YouTube-канала «Модный подкаст» о том, как Дональд Трамп предпринимал попытки усадить ее в лимузин после проведенной в казино ночи.
Знакомство Милявской с американским лидером организовала предприниматель Марина Ковалева, поддерживавшая с ним дружеское общение. Именно миллионерша сопроводила артистку в игорное заведение, принадлежавшее Трампу.
Как рассказала Милявская, в казино ее встретили роскошным завтраком и устроили мероприятие для избранных гостей. Однако знаменитость не проявляла интереса к именитым посетителям, ее единственным желанием было испытать азарт за игровым столом, где она в итоге растратила весь свой зарубежный заработок.
«Я была игроманом — и перед концертом, и после концерта играла, а еще и выпивала… Трамп, как гостеприимный хозяин, выходил меня провожать. Помню, как они меня запихивали в лимузин… Я дико сопротивлялась!» — вспоминает она.
Милявская открыто признала факт злоупотребления алкоголем в возрасте около 40 лет. Она подчеркнула, что вот уже два года сознательно воздерживается от употребления спиртных напитков.
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