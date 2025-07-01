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Во Владивостоке 5 июля перекроют движение по низководному мосту

Это связано с краевым фестивалем по триатлону.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке 5 июля перекроют движение автомобилей по низководному мосту. Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, связано это с тем, что в этот день пройдет краевой фестиваль по триатлону.

По информации регионального правительства, чтобы обеспечить безопасность спортсменов, движение 5 июля ограничат с 7:00. Временный запрет будет действовать до 18:00 на автомобильной дороге Шмидтовка — полуостров Де-Фриз — Седанка, в том числе на низководном мосту до развязки на улице Маковского — по направлению в сторону Владивостока.

«Направление в сторону выезда из города перекрываться не будет. В связи с ограничением движения автолюбителям предлагают запланировать объездной маршрут во Владивосток через поселок Угловое».