Во Владивостоке 5 июля перекроют движение по низководному мосту

Во Владивостоке 5 июля перекроют движение автомобилей по низководному мосту. Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, связано это с тем, что в этот день пройдет краевой фестиваль по триатлону.
По информации регионального правительства, чтобы обеспечить безопасность спортсменов, движение 5 июля ограничат с 7:00. Временный запрет будет действовать до 18:00 на автомобильной дороге Шмидтовка — полуостров Де-Фриз — Седанка, в том числе на низководном мосту до развязки на улице Маковского — по направлению в сторону Владивостока.
«Направление в сторону выезда из города перекрываться не будет. В связи с ограничением движения автолюбителям предлагают запланировать объездной маршрут во Владивосток через поселок Угловое».