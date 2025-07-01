Во Владивостоке 5 июля перекроют движение по низководному мосту

По информации регионального правительства, чтобы обеспечить безопасность спортсменов, движение 5 июля ограничат с 7:00. Временный запрет будет действовать до 18:00 на автомобильной дороге Шмидтовка — полуостров Де-Фриз — Седанка, в том числе на низководном мосту до развязки на улице Маковского — по направлению в сторону Владивостока.