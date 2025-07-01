Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пугачевой диагностировали депрессию

Психолог Сергей Ланг считает, что у российской артистки Аллы Пугачевой наблюдаются признаки депрессии, и ее психологическое состояние будет ухудшаться. Так он отреагировал на оскорбление со стороны исполнительницы в адрес советского и российского поэта Ильи Резника. Неделей ранее Пугачева назвала того трусом и предателем, когда поэт поздравил певицу с днем рождения.

Психолог диагностировал у Пугачевой депрессию.

Психолог Сергей Ланг считает, что у российской артистки Аллы Пугачевой наблюдаются признаки депрессии, и ее психологическое состояние будет ухудшаться. Так он отреагировал на оскорбление со стороны исполнительницы в адрес советского и российского поэта Ильи Резника. Неделей ранее Пугачева назвала того трусом и предателем, когда поэт поздравил певицу с днем рождения.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРезник и Пугачева: история любви и ненависти.

«Алла Пугачева испытывает сейчас очень тяжелое состояние, которое можно назвать в прямом смысле депрессией. Проблема будет усугубляться, потому что для нее обратного пути нет. Она загнала себя в ловушку. Пугачева видит, как процветают другие звезды, все работают, снимают клипы, выпускают песни, снимаются в передачах, то есть жизнь идет. И она понимает, что жизнь проходит мимо нее», — заявил Ланг в беседе с aif.ru. По словам специалиста, поведение артистки, в том числе резкая реакция на поздравление поэта Ильи Резника, свидетельствует о серьезных внутренних проблемах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Буфетчица": Соседов объяснил, почему Пугачева оскорбила Резника.

Психолог пояснил, что публичные люди часто зависят от внимания аудитории. Как только артист теряет любовь и признание публики, он может столкнуться с острой нехваткой эмоций и впасть в депрессию. Ланг отметил, что Пугачева сейчас переживает особенно трудный период.

Недавно Алла Пугачева оскорбила Илью Резника после того, как поэт поздравил ее с днем рождения. Примадонна прислала Резнику гневное сообщение в соцсетях и охарактеризовала поэта как труса и предателя. На это отреагировал музыкальный критик Сергей Соседов, который нелицеприятно высказался о Пугачевой в беседе с URA.RU.