Пугачевой диагностировали депрессию

«Алла Пугачева испытывает сейчас очень тяжелое состояние, которое можно назвать в прямом смысле депрессией. Проблема будет усугубляться, потому что для нее обратного пути нет. Она загнала себя в ловушку. Пугачева видит, как процветают другие звезды, все работают, снимают клипы, выпускают песни, снимаются в передачах, то есть жизнь идет. И она понимает, что жизнь проходит мимо нее», — заявил Ланг в беседе с aif.ru. По словам специалиста, поведение артистки, в том числе резкая реакция на поздравление поэта Ильи Резника, свидетельствует о серьезных внутренних проблемах.