Пугачевой диагностировали депрессию

Психолог диагностировал у Пугачевой депрессию.
Психолог Сергей Ланг считает, что у российской артистки Аллы Пугачевой наблюдаются признаки депрессии, и ее психологическое состояние будет ухудшаться. Так он отреагировал на оскорбление со стороны исполнительницы в адрес советского и российского поэта Ильи Резника. Неделей ранее Пугачева назвала того трусом и предателем, когда поэт поздравил певицу с днем рождения.
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«Алла Пугачева испытывает сейчас очень тяжелое состояние, которое можно назвать в прямом смысле депрессией. Проблема будет усугубляться, потому что для нее обратного пути нет. Она загнала себя в ловушку. Пугачева видит, как процветают другие звезды, все работают, снимают клипы, выпускают песни, снимаются в передачах, то есть жизнь идет. И она понимает, что жизнь проходит мимо нее», — заявил Ланг в беседе с aif.ru. По словам специалиста, поведение артистки, в том числе резкая реакция на поздравление поэта Ильи Резника, свидетельствует о серьезных внутренних проблемах.
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Психолог пояснил, что публичные люди часто зависят от внимания аудитории. Как только артист теряет любовь и признание публики, он может столкнуться с острой нехваткой эмоций и впасть в депрессию. Ланг отметил, что Пугачева сейчас переживает особенно трудный период.
Недавно Алла Пугачева оскорбила Илью Резника после того, как поэт поздравил ее с днем рождения. Примадонна прислала Резнику гневное сообщение в соцсетях и охарактеризовала поэта как труса и предателя. На это отреагировал музыкальный критик Сергей Соседов, который нелицеприятно высказался о Пугачевой в беседе с URA.RU.