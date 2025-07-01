ТОРам ограничат льготы

В Кабмине одобрили поправки министерства финансов об ограничении льгот участникам особых режимов с преференциями. В частности, это коснется ТОРов по всей стране.
Также это касается свободного порта Владивосток, Арктической зоны, особых экономических зон (ОЭЗ) в Магаданской и Калининградской областях, а также свободной экономической зоны (СЭЗ) в Республике Крым и Севастополе.
Суммы налоговых льгот для резидентов не смогут превысить размер фактических расходов на капитальные вложения и финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Об этом сообщают «Ведомости».
Регионы имеют право установить коэффициент объема инвестиций самостоятельно, также в их полномочиях станет выработка возможных отклонений. Резиденты смогут пользоваться своими преференциями при условии соответствия специальным требованиям.
Важный момент — изменения вступят в силу с 2026 года и распространятся только на новых резидентов особых зон. Применяться они будут начиная с третьего года после получения компанией статуса участника преференциального режима.
Василий Кучин.