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Красноярцам рассказали, почему дорожная разметка светится в темноте

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе продолжается обновление полос на дорогах.

Источник: УДИБ

Дорожники обновили разметку на десятках улиц города, в том числе на Дубровинского, Мусоргского, Щорса, Базарной, Побежимова, Капитанской, Карамзина, Борисевича, Лесоперевалочной и Словцова.

Современная дорожная разметка не только четко видна днем, но и эффективно отражает свет фар ночью — все благодаря специальной светоотражающей краске. В ее составе — микроскопические стеклянные или керамические сферы, которые возвращают свет обратно к водителю. Это делает дороги безопаснее в темное время суток и при плохой погоде, рассказали в УДИБ.