Красноярцам рассказали, почему дорожная разметка светится в темноте

Современная дорожная разметка не только четко видна днем, но и эффективно отражает свет фар ночью — все благодаря специальной светоотражающей краске. В ее составе — микроскопические стеклянные или керамические сферы, которые возвращают свет обратно к водителю. Это делает дороги безопаснее в темное время суток и при плохой погоде, рассказали в УДИБ.