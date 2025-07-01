«Кинжалы» наготове: эксперт раскрыл расположение бункеров Зеленского

Российские военные поразили бункер Владимира Зеленского подо Львовом, где мог располагаться его запасной командный пункт. Aif.ru узнал, есть ли подобные подземные убежища Зеленского на его родине в Днепропетровской области, где военные РФ освободили первый населенный пункт, и в других регионах Незалежной.
Все бункеры остались с советских времен.
«Такого рода подземные сооружения известны с советского времени, потому что большая часть из них была частью единой системы гражданской обороны Советского Союза», — сказал aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов.
Зеленский и все руководство Украины будут использовать советские укрытия, если ВС РФ ударами уничтожат существующие командные пункты.
«Украинская сторона попытается перенести всю систему управления войсками, государством, в более защищенное место», — отметил Анпилогов.
Подземные «города» под заводами могут использовать как укрытие.
Бункеры есть не только во Львове, но и на родине Зеленского в Днепропетровской области, в Запорожье и других регионах.
«Я работал на промышленных предприятиях в Запорожье, почти каждое из таких предприятий обладает разветвленной сетью подземных коммуникаций, которые позволяют там и держать оборону, и организовывать там командные пункты при желании», — сказал Анпилогов.
Военный эксперт напомнил, что одним из подземных сооружений, откуда достаточно сложно было выбить ВСУ, был завод «Азовсталь» в Мариуполе.
«“Азов”* оттуда выковыривали серьезным вооружением, в частности, фугасными авиабомбами большой мощности», — добавил собеседник aif.ru.
«Кинжалы» вскроют бункеры Зеленского.
Несмотря на то, что некоторые из бункеров были созданы как убежище от применения ядерного оружия, сейчас их с легкостью могут вскрыть гиперзвуковые ракеты «Кинжал», отметил Анпилогов.
«Гиперзвуковые ракеты “Кинжал”, одно из их первых применений было против складского бункера для хранения тактического ядерного оружия в Карпатских горах, в районе Мукачево, украинская сторона признала, что бункер был уничтожен», — сказал он.
Таким же оружием был вскрыт «крутой и навороченный, оснащенный как в фильмах про командные центры ЦРУ» бункер подо Львовом.
Известные бункеры Зеленского.
Зеленский активно пользуется бункерами, которые существуют на Украине, отмечал политолог Владимир Скачко.
В Киеве у Зеленского есть как минимум два бункера — под офисом на Банковой и под зданием бывшего завода «Арсенал».
Во Львове есть советский подземный бункер связи Прикарпатского военного округа «Абрикос». Скрываться Зеленский может и в системе подземных ходов под городом.
Политолог Василий Вакаров, некогда работавший в аппарате кабинета министров Украины, рассказывал aif.ru, что еще один бункер есть на некой базе отдыха в Ивано-Франковской области. В том же регионе, в городе Делятин есть закрытый подземный советский склад, где при СССР хранилось атомное оружие, который также может быть убежищем Зеленского.
В Винницкой области был бункер у Третьего рейха, а в Карпатский горах существует сеть подземных коммуникаций, известная как «Линия Арпада».
Не исключено, что Зеленский может перемещаться между этими объектами и использовать каждый из них в качестве убежища.
* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.