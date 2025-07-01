«Кинжалы» наготове: эксперт раскрыл расположение бункеров Зеленского

Политолог Василий Вакаров, некогда работавший в аппарате кабинета министров Украины, рассказывал aif.ru, что еще один бункер есть на некой базе отдыха в Ивано-Франковской области. В том же регионе, в городе Делятин есть закрытый подземный советский склад, где при СССР хранилось атомное оружие, который также может быть убежищем Зеленского.