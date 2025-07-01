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«Кинжалы» наготове: эксперт раскрыл расположение бункеров Зеленского

«Кинжалы» разнесут бункеры Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные поразили бункер Владимира Зеленского подо Львовом, где мог располагаться его запасной командный пункт. Aif.ru узнал, есть ли подобные подземные убежища Зеленского на его родине в Днепропетровской области, где военные РФ освободили первый населенный пункт, и в других регионах Незалежной.

Все бункеры остались с советских времен.

«Такого рода подземные сооружения известны с советского времени, потому что большая часть из них была частью единой системы гражданской обороны Советского Союза», — сказал aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов.

Зеленский и все руководство Украины будут использовать советские укрытия, если ВС РФ ударами уничтожат существующие командные пункты.

«Украинская сторона попытается перенести всю систему управления войсками, государством, в более защищенное место», — отметил Анпилогов.

Подземные «города» под заводами могут использовать как укрытие.

Бункеры есть не только во Львове, но и на родине Зеленского в Днепропетровской области, в Запорожье и других регионах.

«Я работал на промышленных предприятиях в Запорожье, почти каждое из таких предприятий обладает разветвленной сетью подземных коммуникаций, которые позволяют там и держать оборону, и организовывать там командные пункты при желании», — сказал Анпилогов.

Военный эксперт напомнил, что одним из подземных сооружений, откуда достаточно сложно было выбить ВСУ, был завод «Азовсталь» в Мариуполе.

«“Азов”* оттуда выковыривали серьезным вооружением, в частности, фугасными авиабомбами большой мощности», — добавил собеседник aif.ru.

«Кинжалы» вскроют бункеры Зеленского.

Несмотря на то, что некоторые из бункеров были созданы как убежище от применения ядерного оружия, сейчас их с легкостью могут вскрыть гиперзвуковые ракеты «Кинжал», отметил Анпилогов.

«Гиперзвуковые ракеты “Кинжал”, одно из их первых применений было против складского бункера для хранения тактического ядерного оружия в Карпатских горах, в районе Мукачево, украинская сторона признала, что бункер был уничтожен», — сказал он.

Таким же оружием был вскрыт «крутой и навороченный, оснащенный как в фильмах про командные центры ЦРУ» бункер подо Львовом.

Известные бункеры Зеленского.

Зеленский активно пользуется бункерами, которые существуют на Украине, отмечал политолог Владимир Скачко.

В Киеве у Зеленского есть как минимум два бункера — под офисом на Банковой и под зданием бывшего завода «Арсенал».

Во Львове есть советский подземный бункер связи Прикарпатского военного округа «Абрикос». Скрываться Зеленский может и в системе подземных ходов под городом.

Политолог Василий Вакаров, некогда работавший в аппарате кабинета министров Украины, рассказывал aif.ru, что еще один бункер есть на некой базе отдыха в Ивано-Франковской области. В том же регионе, в городе Делятин есть закрытый подземный советский склад, где при СССР хранилось атомное оружие, который также может быть убежищем Зеленского.

В Винницкой области был бункер у Третьего рейха, а в Карпатский горах существует сеть подземных коммуникаций, известная как «Линия Арпада».

Не исключено, что Зеленский может перемещаться между этими объектами и использовать каждый из них в качестве убежища.

* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.

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