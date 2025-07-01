Демешин ввёл прогрессивные скидки на ЖКХ для хабаровских многодетных семей

В соответствии с инициативой главы края, в регионе впервые будет применён дифференцированный подход к компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги для семей с детьми. Если ранее многодетные семьи могли рассчитывать на единый размер компенсации в 30%, то с июля 2025 года скидка зависит от количества детей. При наличии четырёх детей она составит 35%, пятерых — 40%, шестерых — 45%, а семи и более детей — 50%. Минимальный размер — 30% — сохранён для семей с тремя детьми.