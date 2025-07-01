Демешин ввёл прогрессивные скидки на ЖКХ для хабаровских многодетных семей

В соответствии с инициативой главы края, в регионе впервые будет применён дифференцированный подход к компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги для семей с детьми. Если ранее многодетные семьи могли рассчитывать на единый размер компенсации в 30%, то с июля 2025 года скидка зависит от количества детей. При наличии четырёх детей она составит 35%, пятерых — 40%, шестерых — 45%, а семи и более детей — 50%. Минимальный размер — 30% — сохранён для семей с тремя детьми.
Инициатива, отмечают эксперты, стала прямым откликом на запрос общества. Демешин систематически получает обратную связь от жителей — как в ходе встреч, так и через цифровые платформы — и учитывает её при принятии решений. Введение прогрессивной системы скидок — пример управленческого подхода, ориентированного на нужды семей.
Дополнительно в крае реализуются региональные проекты в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Среди них — «Поддержка семьи» и «Многодетная семья». Только в 2025 году на выплату пособий направлено более 2 млрд рублей, а региональный материнский капитал использован почти 900 семьями.
В помощь жителям выпущен справочник мер государственной поддержки. В нём собрана актуальная информация о пособиях, льготах и механизмах помощи. Материал доступен онлайн и облегчает навигацию по социальной системе.