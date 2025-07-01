Netflix начнёт транслировать выходы астронавтов в космос

Стриминговый сервис Netflix планирует начать трансляции выходов астронавтов в космос, кроме того, на платформе будут показывать пуски ракет.
Об этом говорится в сообщении американской компании в соцсети X*. В Netflix отметили, что соответствующая договорённость достигнута с NASA.
«Netflix объединяется с NASA, чтобы сделать космос немного ближе к дому», — заявили в компании.
Прямые трансляции начнутся летом текущего года. Помимо этого, сервис будет показывать «репортажи с миссий» и «захватывающие виды Земли» с Международной космической станции.
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах испытывают «космическую рогатку» для пуска спутников без ракет. Космический аппарат разгоняется внутри вакуумной камеры благодаря вращающейся платформе, а затем запускается с помощью кинетической энергии. Такой пуск подразумевает использование электричества, а не топлива.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.