Netflix начнёт транслировать выходы астронавтов в космос

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах испытывают «космическую рогатку» для пуска спутников без ракет. Космический аппарат разгоняется внутри вакуумной камеры благодаря вращающейся платформе, а затем запускается с помощью кинетической энергии. Такой пуск подразумевает использование электричества, а не топлива.