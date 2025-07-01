Верховный суд назвал нюанс в делении квартиры после развода

Верховный суд сделал свое заявление в ходе рассмотрения спора между жителями Ставрополя, которые были в браке 13 лет. Мужчина приобрел трехкомнатную квартиру по договору долевого участия до свадьбы, однако часть платежей внес уже в браке и оформил право собственности после регистрации отношений. Бывшая супруга настаивала на разделе квартиры как совместно нажитого имущества. Она утверждала, что некоторые платежи были совершены за счет совместных средств семьи, а также с использованием подаренных на свадьбу денег и помощи родственников обеих сторон. Суд по итогу встал на сторону мужчины. Ранее Верховный суд также не признал совместно нажитым имущество, купленное в гражданском браке, передает 360.ru.