Верховный суд назвал нюанс в делении квартиры после развода

Квартира, приобретенная до брака, не подлежит разделу, поставил точку Верховный суд.
Квартира, приобретенная одним из супругов до заключения брака, не подлежит разделу при разводе, даже если часть платежей за нее осуществлялась уже после свадьбы. К такому выводу пришла судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.
«Факт погашения в период брака личного долга одного из супругов по обязательству, возникшему из заключенного до брака договора участия в долевом строительстве, равно как и сам по себе факт регистрации права собственности на квартиру в период брака не являются основанием для признания жилого помещения общей совместной собственностью супругов», — постановил суд, передает РИА Новости.
Верховный суд сделал свое заявление в ходе рассмотрения спора между жителями Ставрополя, которые были в браке 13 лет. Мужчина приобрел трехкомнатную квартиру по договору долевого участия до свадьбы, однако часть платежей внес уже в браке и оформил право собственности после регистрации отношений. Бывшая супруга настаивала на разделе квартиры как совместно нажитого имущества. Она утверждала, что некоторые платежи были совершены за счет совместных средств семьи, а также с использованием подаренных на свадьбу денег и помощи родственников обеих сторон. Суд по итогу встал на сторону мужчины. Ранее Верховный суд также не признал совместно нажитым имущество, купленное в гражданском браке, передает 360.ru.