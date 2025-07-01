Как делится купленная до брака квартира при разводе: решение Верховного суда

Квартира, купленная до брака, не подлежит разделу при разводе, даже если часть платежей вносилась в браке. Об этом сообщило определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
Спор возник между бывшими супругами из Ставрополя, которые прожили вместе 13 лет. Муж приобрел трехкомнатную квартиру по договору долевого строительства до свадьбы, но часть средств внесли после. Право собственности оформили в браке. При разводе женщина потребовала половину квартиры, утверждая, что на покупку пошли свадебные деньги, совместные накопления и помощь родственников.
Верховный суд пояснил, что ни выплаты в браке, ни регистрация права собственности не делают квартиру общей. Однако жена может претендовать на компенсацию, если докажет, что на покупку шли ее или совместные деньги. Закон позволяет требовать половину потраченных средств.
Ранее в России предложили законодательно ввести обязательную медиацию в случае развода граждан. По версии Минюста, такое решение способно помочь сохранить семью в определенных случаях.