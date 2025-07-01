Как делится купленная до брака квартира при разводе: решение Верховного суда

Спор возник между бывшими супругами из Ставрополя, которые прожили вместе 13 лет. Муж приобрел трехкомнатную квартиру по договору долевого строительства до свадьбы, но часть средств внесли после. Право собственности оформили в браке. При разводе женщина потребовала половину квартиры, утверждая, что на покупку пошли свадебные деньги, совместные накопления и помощь родственников.