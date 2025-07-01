Эксперт рассказала, как правильно выбрать гречку

Россиянам дали советы по выбору гречки.
Ирина Лялина, и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, отметила в беседе с NEWS.ru, что высший сорт гречки содержит меньше примесей и дробленых зерен. Она подчеркнула, что информация о сорте должна быть указана на упаковке.
Согласно ГОСТу, выделяют несколько сортов гречки. Высший сорт отличается минимальным количеством сорных примесей и дробленых зерен. Первый сорт допускает немного больше дробленой крупы, а второй — больше сколов, что делает его подходящим для приготовления каш. При покупке важно обращать внимание на срок годности — свежая крупа предпочтительнее, а также на производителя: известные бренды чаще соблюдают стандарты. Наличие маркировок, таких как ГОСТ или ISO, свидетельствует о соответствии требованиям качества, — добавила Лялина.
Она также отметила, что прозрачная упаковка позволяет визуально оценить качество крупы, тогда как вакуумная или герметичная упаковка помогает сохранить свежесть дольше. По словам эксперта, картонные коробки без внутреннего пакета менее защищают от влаги и вредителей. После покупки рекомендуется пересыпать гречку в стеклянную или металлическую емкость с крышкой.
Лялина выделила несколько видов гречки: ядрица — цельные зерна, которые хорошо держат форму и идеально подходят для гарниров; продел — дробленые зерна, быстро варящиеся и подходящие для каш и запеканок; зеленая гречка — необжаренная крупа с максимальной пользой, которую можно проращивать; экструзионная гречка — хлопья быстрого приготовления, удобные для завтрака, но менее полезные.
Эксперт подчеркнула, что качественная гречка должна иметь однородный светло-коричневый цвет без черных пятен для ядрицы и оливково-сероватый оттенок для зеленой. Размер зерен должен быть равномерным, без крошек и сколов. Гречка не должна иметь затхлого или химического запаха, а также посторонних примесей — в хорошей крупе не должно быть мусора, камней или насекомых.