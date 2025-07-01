Эксперт рассказала, как правильно выбрать гречку

Согласно ГОСТу, выделяют несколько сортов гречки. Высший сорт отличается минимальным количеством сорных примесей и дробленых зерен. Первый сорт допускает немного больше дробленой крупы, а второй — больше сколов, что делает его подходящим для приготовления каш. При покупке важно обращать внимание на срок годности — свежая крупа предпочтительнее, а также на производителя: известные бренды чаще соблюдают стандарты. Наличие маркировок, таких как ГОСТ или ISO, свидетельствует о соответствии требованиям качества, — добавила Лялина.