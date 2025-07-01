В Иркутской области тарифы на коммуналку выросли с 1 июля

Холодное водоснабжение подорожает почти на 2 рубля: с 16,70 до 18,68 рубля за кубический метр. Водоотведение будет стоить 22,72 ₽ вместо прежних 20,31 ₽ Вывоз мусора в южной зоне (Иркутск, Ангарск и др.) для населения поднимется до 682,02 рубля за кубический метр (+62 ₽), в северных районах установлен единый тариф 640,72 рубля.