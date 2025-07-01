В Иркутской области тарифы на коммуналку выросли с 1 июля

В Иркутской области с 1 июля изменились тарифы ЖКХ. По решению Службы по тарифам, значительно вырастет плата за электроэнергию. КП-Иркутск узнала, насколько поднялись цены.
Для городских потребителей, расходующих до 3900 кВт*ч в месяц, тариф увеличится с 1,58 до 1,78 ₽/кВт*ч. При потреблении 3901−6000 кВт*ч цена составит 3,31 ₽ (было 2,54 ₽), а свыше 6001 кВт*ч — 6,50 ₽ (ранее 4,90 ₽).
Холодное водоснабжение подорожает почти на 2 рубля: с 16,70 до 18,68 рубля за кубический метр. Водоотведение будет стоить 22,72 ₽ вместо прежних 20,31 ₽ Вывоз мусора в южной зоне (Иркутск, Ангарск и др.) для населения поднимется до 682,02 рубля за кубический метр (+62 ₽), в северных районах установлен единый тариф 640,72 рубля.
Тарифы на отопление и горячую воду могут вырасти до 12%, но окончательные цифры пока не утверждены. По предварительным расчетам, стоимость Гкал тепла может достичь 2100 ₽, а кубометр горячей воды — 150 ₽
Ранее КП-Иркутск сообщала, что горячую воду отключат в двух округах Иркутска 1−2 июля.