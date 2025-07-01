В Красноярске определен подрядчик для строительства Суриков-центра

Накануне Управление капитального строительства подписало с фирмой муниципальный контракт стоимостью 401 миллион 114 тысяч рублей, сообщили в мэрии.
Суриков-центр построят за музеем-усадьбой Василия Сурикова, рядом с домом № 73 по улице Марковского. Подрядчик должен возвести двухэтажное здание с цокольным этажом. На первом этаже будут располагаться выставочный зал основной экспозиции, вестибюль и кабинеты сотрудников, на втором — терраса, кафе, библиотека и медиазал, холл, лекционный зал и мастерская, а под землей — фойе, зал временных экспозиций, закрытое фондохранилище, типография, гардероб и технические помещения.
За основу архитектурно-художественного решения разработчики взяли сундук Василия Сурикова, где художник хранил свои эскизы. Для декоративного фасада должны использовать алюминиевые кассеты, прямые и выпуклые, они будут чередоваться в шахматном порядке и иметь разный наклон, что придаст эффект цветных мазков.
«По условиям контракта, подрядчик приступит к работам 1 августа. Такой срок был выбран специально, так как ранее на территории шли археологические раскопки, и мы должны были предусмотреть различные варианты развития событий. Сейчас специалисты уже закончили свои исследования. В июле подрядчик начнет завозить на площадку все необходимое для строительного городка, вести земляные работы, поэтому мы рассчитываем, что в начале августа начнется активная стройка», — рассказал глава департамента градостроительства Сергей Шикунов.
Завершить работы компания должна в 2027 году.
В мэрии напомнили, что уникальное культурное пространство станет подарком к 180-летию Василия Сурикова и 400-летию Красноярска.