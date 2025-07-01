В Красноярске определен подрядчик для строительства Суриков-центра

«По условиям контракта, подрядчик приступит к работам 1 августа. Такой срок был выбран специально, так как ранее на территории шли археологические раскопки, и мы должны были предусмотреть различные варианты развития событий. Сейчас специалисты уже закончили свои исследования. В июле подрядчик начнет завозить на площадку все необходимое для строительного городка, вести земляные работы, поэтому мы рассчитываем, что в начале августа начнется активная стройка», — рассказал глава департамента градостроительства Сергей Шикунов.