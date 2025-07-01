Россиян ждет аномальная жара: вот где температура превысит норму

Накануне Роман Вильфанд рассказал, когда начнется бархатный сезон в Сочи. По словам эксперта, в начале июля на черноморском побережье воздух прогреется до +24 градусов, а вода до +22. При этом руководитель Гидрометцентра отметил, что обычно бархатный сезон наступает в сентябре, однако этот год — исключение.