Россиян ждет аномальная жара: вот где температура превысит норму

В июле температура превысит климатическую норму в Уральском, Приволжском и Дальневосточном округах. В европейских регионах России жара усилится с 10-х чисел июля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
«Показатели температуры выше нормы в июле ожидаются практически на всем Урале, включая ЯНАО, ХМАО, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области», — сказал Вильфанд.
При этом периоды аномальной жары ожидаются в европейских регионах России, начиная с 10−20 июля.
«Распределение температуры в европейской части страны показывает, что в целом температура в июле будет близка к норме. В первой декаде прогнозируется прохладная погода с температурой ниже нормы. Во второй декаде ожидается повышение температуры и всплески жаркой погоды», — спрогнозировал эксперт.
Как отметил Вильфанд, аномально высокие температуры прогнозируются и в юго-западной части Сибири, включая Томскую, Омскую и Новосибирскую области, а также Алтайский край. На Дальнем Востоке июльская жара превысит климатическую норму в Бурятии, Забайкалье, Амурской области, ЕАО, южных районах Хабаровского края, по всему Приморью и на Сахалине.
Согласно прогнозу Гидрометцентра на 1 июля, в Москве ожидается прохладная погода с осадками и максимальной температурой +17°C. В Подмосковье дневные показатели составят +13…+18°C, а ночью столбики термометров могут опуститься до +8 градусов.
Накануне Роман Вильфанд рассказал, когда начнется бархатный сезон в Сочи. По словам эксперта, в начале июля на черноморском побережье воздух прогреется до +24 градусов, а вода до +22. При этом руководитель Гидрометцентра отметил, что обычно бархатный сезон наступает в сентябре, однако этот год — исключение.
Как ранее сообщила метеоролог Татьяна Позднякова, в начале июля ЦФО ненадолго затронет волна тепла европейского зноя. Однако уже в ближайшие дни жара отступит, уступив место более прохладной и влажной погоде.